Всемирно известный актер так увлекся пластикой, что его не узнали в эфире утреннего шоу: фото

Пользователи соцсетей и любители кино активно обсуждают кардинальные перемены во внешности 66-летнего актера Микки Рурка. Звезда драмы "Рестлер" появился в утреннем ток-шоу и буквально привел поклонников в недоумение своим новым лицом. Похоже, некогда секс-символ 80-х так и не завязал с пластикой.

2 сентября Микки Рурк стал гостем передачи "Доброе утро, Британия". В ходе программы он дал интервью, в котором рассказал о своем последнем проекте Night Walk, что правда, заботил его поклонников совершенно другой вопрос - что произошло с лицом знаменитости?

Более того, как заметили фаны, Рурк был непривычно растерянным, никак не мог сосредоточиться на разговоре. Когда ведущий попросил его рассказать о новом фильме, актер растерялся и не сразу понял, о чем вообще идет речь. Позже Рурк признался, что лента принесла ему массу удовольствия, так как он давно не чувствовал себя востребованным.

"Я никогда не ощущал, будто снова поднялся на пик популярности. Я не работал десять лет, потом начал снова, и сейчас у меня нет ощущения, что я многого добился", - отметил он.

Пользователи Reddit и Twitter все же остались больше обеспокоены внешностью актера: "Да это ведь совершенно другой человек", "Что с его лицом?", "Ох, старик, завязывай с пластикой", - стали писать под снимками с Рурком в студии.

Напомним, за годы карьеры Микки Рурк прославился не только как актер, но и как сценарист и профессиональный боксер. За роли в кино он удостоился премий "Золотой глобус" и BAFTA, в 2009-м был номинантом на премию "Оскар".

Мировое признание пришло к актеру с выходом картины "Девять с половиной недель", благодаря ему же Рурк приобрел славу секс-символа. Вершиной его актерского мастерства считают роль рестлера Рэнди Робинсона в драме "Рестлер" Даррена Аронофски.

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