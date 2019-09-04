Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии

Еще 20-летней украинской ведущей Маше Ефросининой врачи диагностировали бесплодие. Ввиду возраста эта новость не показалась ей трагическим приговором, но больно было осознавать, что она не сможет подарить детей супругу Тимуру.

Об этом знаменитость рассказала в студии проекта "Життя відомих людей". По словам Ефросининой, которая сегодня воспитывает двух своих детей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.

"Я услышала диагноз в тот период, когда тебе кажется, что что-то придумаю. Думаю, это трагичный приговор больше для уже сознательных женщин. Меня тогда спас возраст, честно вам скажу. Помню, осознание того, что я не смогу подарить Тимуру ребенка — вот это было больно", - вспомнила Ефросинина.

Реакция супруга на это известие оказалась довольно непредсказуемой: "Он сказал: "Классно, теперь мы можем не предохраняться". Я ответила: "Ну, наверное, да". Он продолжил: "Хорошо, когда придет время и решим, что хотим ребенка, тогда начнем лечиться, найдем врачей". То есть он не дал мне эту проблему осознать. Он сразу поддержал и сказал, что все будет хорошо. И мы забеременели через две недели", - посмеялась ведущая.

При этом Ефросинина уверена, что на тот момент это было настоящим чудом, а сегодня дети приходят, когда это необходимо.

"Потом мы 10 лет не беременели, а мы очень темпераментная пара. Он у меня, собственно, осетин. Но не приходил ребеночек. Лишь когда нам надо было все починить, начать новую жизнь в этом союзе, Александр пришел не задумываясь. Тоже очень быстро", - добавила ведущая.

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Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка. О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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