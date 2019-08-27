Тимур Мирошниченко снова станет отцом: жена ведущего беременна через год после рождения первенца

Украинский ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка.

О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram. Мирошниченко опубликовал несколько трогательных снимков с беременной женой Инной и написал: "На днях обещал вам две суперновости! Вот вам первая!".

Инна в свою очередь опубликовала похожее фото и раскрыла срок беременности.

"Знакомьтесь, наш Junior! 20 недель. Он прошел уже половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном - в нашей любви!", - написала жена телеведущего.

Напомним, что Тимур Мирошниченко и его избранница Инна Рудник поженились в январе прошлого года. 18 июня 2018-го у пары родилась дочь, которую они назвали Мией.

Тимур Мирошниченко - самый опытный эксперт Евровидения. Он комментирует конкурс уже более 12 лет и даже установил мировой рекорд. А также Тимур вел детское Евровидение в Киеве в 2009 и 2013 годах. В 2017-м Мирошниченко стал одним из трех ведущих Евровидения-2017.

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