RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Тимур Мирошниченко снова станет отцом: жена ведущего беременна через год после рождения первенца

Телеведущий поделился своей радостью

вторник, 27 августа 2019, 16:40
читати статтю українською

Украинский ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка.

О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram. Мирошниченко опубликовал несколько трогательных снимков с беременной женой Инной и написал: "На днях обещал вам две суперновости! Вот вам первая!".

Инна в свою очередь опубликовала похожее фото и раскрыла срок беременности.

"Знакомьтесь, наш Junior! 20 недель. Он прошел уже половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном - в нашей любви!", - написала жена телеведущего.

Напомним, что Тимур Мирошниченко и его избранница Инна Рудник поженились в январе прошлого года. 18 июня 2018-го у пары родилась дочь, которую они назвали Мией.

Тимур Мирошниченко - самый опытный эксперт Евровидения. Он комментирует конкурс уже более 12 лет и даже установил мировой рекорд. А также Тимур вел детское Евровидение в Киеве в 2009 и 2013 годах. В 2017-м Мирошниченко стал одним из трех ведущих Евровидения-2017.

  • Украинская певица Наталка Карпа ждет ребенка от своего мужа-героя АТО Евгения Терехова, которого еще называют "Титановым Джексоном".
  • Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос решилась на смелую фотосессию на последних месяцах беременности. А также рассказала о своих страхах перед родами.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ким Кардашьян попала на обложку арабского Vogue и дала интервью своему мужу

Американская телезвезда Ким Кардашьян украсила страницы Vogue Arabia и рассказала о семье и славе.

Королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри в доме их мечты

Где живут принц Гарри и Меган Маркл и почему королева Елизавета отказалась заселить их в Виндзорский замок - новости королевской семьи

Актер "Дизель шоу" рассказал о первых успехах реабилитации после трагического ДТП

Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказал о перенесенной операции и похвастался первыми успехами реабилитации.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: