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Билли Айлиш рассказала, почему скрывает грудь и как изменит стиль после совершеннолетия

Певица отпразднует 18-летие уже через три месяца, и фанатов ждут волнующие изменения

четверг, 5 сентября 2019, 17:11
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В октябрьском номере ELLE Билли Айлиш рассказала о своем фирменном мешковатом стиле и о том, как он изменится, когда ей исполнится 18 лет.

Певица рассказала, что люди, которые считают, что она носит огромные шорты и футболки как способ чтобы десексуализировать себя, упускают из виду кое-что важное.

"Дело не в том, что нужно осуждать девчонок за то, что они не одеваются как Билли Айлиш. Меня это бесит. Мне приходится носить большие футболки, чтобы вы не чувствовали себя неловко из-за моих сисек!" - говорит Билли.

После концерта в Нэшвилле в июне 17-летнюю Айлиш сфотографировали в майке, которая была более облегающей, чем ее обычные наряды. Фото быстро разлетелось в социальных сетях, а реакция публики порой выходила за рамки адекватности.

"Мои сиськи были в тренде в Твиттере! - вспоминает Айлиш со смехом. - На первом месте! Что это такое?! Я хорошо выгляжу в такой одежде. Я родилась с большими сиськами, братан. Я родилась с ДНК, которая собиралась дать мне их".

Айлиш сказала, что ее грудь была проблемой столько, сколько она себя помнит, поэтому она решила скрыть фигуру.

"Недавно я созванивалась по ФейсТайму с близким другом, и на мне была майка. Он сказал: "Тьфу, оденься". А я ему: "Я и так одета". Кто-то с меньшими сиськами может надеть такую же майку, но когда это делаю я, меня начинают стыдить, потому что мои сиськи большие. Это глупо. Это ведь та же одежда!"

Когда 18 декабря 2019 года Айлиш исполнится 18 лет, поклонники могут увидеть эволюцию стиля певицы.

"Я буду женщиной, - сказала Билли. - Я хочу показать свое тело. Что делать, если я хочу снять видео, где я хочу выглядеть соблазнительно? Не порно! Но я знаю, что люди скажут: "Я потерял всякое уважение к ней". Я не могу победить!"

Также в интервью Билли Айлиш рассказала, что никогда ранее не была так довольна своей жизнью.

"Я, наконец, не несчастна, - сказала она. - Два года назад я чувствовала, что ничего не имеет значения; каждая вещь была бессмысленной. Не только в моей жизни, но и во всем мире. Я была полностью клинически депрессивна".

Говоря о критиках, которые обвиняли ее в фальшивой депрессии, Айлиш сказала: "Мне больно это видеть".

"Я была 16-летней девочкой, по-настоящему нестабильной. Но сейчас я переживаю самый счастливый период моей жизни, и я даже не думала, что смогу дожить до этого возраста, - говорит певица. - Я была несчастлива годами, и не думала, что снова буду счастливой. И вот, я дошла до того, что со мной все в порядке. Это не потому, что я знаменита. Это не потому, что у меня немного больше денег. У этого много разных причин: взросление, люди, приходящие в вашу жизнь и покидающие ее".

Людям, которые сейчас не чувствуют себя хорошо, Билли напомнила, что в будущем обязательно станет лучше.

"Есть надежда. Я сделала это со славой, едущей на моих плечах. Быть знаменитым - это здорово, но это было ужасно в течение года. Теперь я люблю то, что я делаю, и я снова я. Хорошая я", - радуется певица.

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Раздел: ЛаймЗвезды
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