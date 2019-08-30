Билли Айлиш повздорила с немецким глянцем: на его обложке она вдруг появилась топлес и без волос

Американская певица Билли Айлиш, чей хит Bad Guy продолжает сводить с ума сеть, гневно отреагировала на новую обложку немецкого журнала NYLON. На его обложке 17-летняя знаменитость вдруг появилась топлес и без волос.

Фото обложки опубликовали в Instagram-профиле журнала. Вскоре в комментариях к посту появился комментарий Айлиш, в котором она подчеркнула, что не давала согласия на подобное промо. Упомянула исполнительница и том, что журнал осмелился "раздеть" ее, несмотря на возраст.

"Добро пожаловать в чертово будущее обложек. Билли Айлиш - одна из трех звезд наших обложек к 8-го выпуска "Цифровые чудеса". Релиз уже в эту пятницу", - объявили авторы журнала.

Примечательно, что ответ певицы последовал в примерно том же тоне: "Что это за дерьмо?" - возмутилась в комментариях Айлиш. - "Во-первых, я никогда не обсуждала с NYLON этого творения. Я понятия не имела об этом всем, как и никто в моей команде. Во-вторых, это даже не настоящая моя фотография. В-третьих, вы выпускаете меня на обложке топлес?? Это шутка?? 17-летнюю?? Даже если эта картинка должна была выглядеть как некая версия меня-робота... я не соглашалась на это. В-четвертых, вы собираетесь сделать меня лысой?!"

Возмущенный комментарий певицы за сутки собрал более 30 тыс. лайков, что в шесть раз превосходит количество лайков под самой обложкой. Фаны исполнительницы встали на ее сторону, призвав судиться с владельцами журнала.

В свою очередь, в журнале попытались объяснить свою идею: "У нас не было цели создать образ, который мог бы оскорбить или навредить Билли Айлиш. Создавая этот аватар, мы лишь хотели уважить ее влияние и вклад. Это 3D-изображение - дань ее достижениям и позитивному влиянию на миллионы людей по всему миру, включая нас". Что правда, ответ авторов показался пользователям сети менее убедительным, чем претензии певицы. Журнал призывают найти с артисткой общий язык и выпускать обложку только с получением на это ее согласия.

Ранее Билли Айлиш украсила обложку именитого журнала о музыке Rolling Stone. Для нового выпуска исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

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