Хит Билли Айлиш “Bad Guy” сводит сеть с ума: что особенного в этой песне

Песня Billie Eilish (Билли Айлиш) “Bad Guy” заняла первое место в американском чарте Billboard Hot 100, сбросив с пьедестала хит рэпера Lil Nas X “Old Town Road”. Эта рокировка вызвала в СМИ настоящий фурор, поскольку Lil Nas X возглавлял хит-парад целых 19 недель. Рассказываем, что сделало песню 17-летней певицы такой популярной.

Кто такая Билли Айлиш

В 2016 году 14-летняя Билли Эйлиш загрузила свою первую песню “Ocean Eyes” в SoundCloud. Она хотела, чтобы ее услышал один человек: ее учитель танцев. Но уже на следующий песня начала набирать популярность, а музыканты растаскивали ее на неофициальные ремиксы, привлекая внимание звукозаписывающей индустрии.

Девочка-подросток, записавшая песню ради развлечения, неожиданно подписала контракт с лейблами Darkroom и Interscope Records. Так началось ее восхождение к мировой славе. Весной 2017 года ее песня “Bored” была представлена в первом сезоне сериала “13 причин, почему” Netflix, а в августе вышел ее признанный критиками мини-альбом “Don’t Smile At Me”.

Спустя всего три года после музыкального дебюта Билли Айлиш выпустила первый альбом “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, выступила на крупнейших фестивалях США и Великобритании и стала одной из самых успешных исполнительниц 2019 года.

Суперхит Билли Айлиш “Bad Guy”, выпущенный в марте 2019 года, занял первое место в чарте Billboard Hot 100. Так певица стала первым рожденным в XXI веке музыкантом, возглавившим этот хит-парад. Кроме того, клип “Bad Guy” на YouTube собрал 473,5 миллиона просмотров и 8,8 миллионов лайков.

Как появилась песня “Bad Guy”

Песню “Bad Guy” Айлиш написала в соавторстве с братом Финеасом О'Коннеллом. В обзорах музыкальных СМИ ее описывают как минималистичную композицию в жанре pop-trap и nu-goth pop. В тексте Айлиш издевается над своим возлюбленным за то, что он “плохой парень”, хотя предполагается, что она более уверенная и опасная.

“Итак, ты крепкий орешек. Весь такой грубый парень, просто ненасытный парень, всегда собой довольный парень. У меня прескверный характер. Заставлю твою маму грустить, Заставлю твою подружку истерить. Я даже могу соблазнить твоего отца”, - говорится в переводе песни “Bad Guy”.

Анализируя текст “Bad Guy”, издание Uproxx пишет, что в нем слышен женский голос, хвастающийся своей силой, утверждающий свое сексуальное доминирование и использующий мужчин в качестве игрушек вместо того, чтобы быть игрушкой. “Песня ставит молодую поп-звезду на роль, которая обычно отводится мужчинам, работающим в роке или хип-хопе”, - говорится в рецензии.

“Билли изменила образ успешной поп-звезды: ироничная и самосознательная, она не обращает внимания на устаревшие стандарты для подростковых поп-идолов", - писало о ней Vanity Fair, включив "Bad Guy" в топ-9 песен, которые могут изменить будущее поп-музыки.

Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков, которые сравнивали музыку Билли Айлиш с White Stripes, Lorde и Фионой Эппл. Кроме того, она имела коммерческий успех, заняв первое место в американском Billboard Hot 100, в чартах Австралии, Канады, Эстонии, Финляндии, Греции, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии и России. “Bad Guy” также была удостоена нескольких премий, в частности, Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии (ARIA) и Music Canada.

Клип и каверы на песню Billie Eilish “Bad Guy”

Музыкальное видео на песню “Bad Guy” снял Дэйв Мейерс. В нем девушка танцует, сидит на спине отжимающегося мужчины, ездит на детской машинке в компании суровых парней и фигурирует в нескольких сюрреалистичных сценах. Клип быстро привлек внимание пользователей сети и превратился в мем. Так, актриса Мелисса Маккарти пародировала его на шоу Эллен ДеДженерес в мае 2019 года.

Сама Билли Айлиш сделала много для продвижения “Bad Guy”. В августе 2019 года она выпустила к ней вертикальное музыкальное видео, а до этого исполнила хит на шоу Джимми Киммела, BBC Radio 1, на фестивале музыки и искусств Coachella и легендарном британском фестивале Glastonbury.

Еще одним сюрпризом для фанатов стал июльский ремикс “Bad Guy” с участием Джастина Бибера. На фото, закрепленном как “обложка” релиза, Билли Айлиш в детстве стоит перед плакатами Бибера в своей комнате. Известно, что девушка - его давняя поклонница.

Сегодня в сети можно найти множество каверов и пародий на песню “Bad Guy”. Некоторые видеоблогеры записывают ее перепевки в различных стилях, другие (например, популярная группа Bastille) создают по-настоящему оригинальные и цепляющие версии. В любом случае, неугасающее внимание к песне подтверждает, что Билли Айлиш удалось занять особую нишу в мире поп-музыке, и мы еще не единожды о ней услышим.





Ранее Билли Айлиш украсила обложку именитого журнала о музыке Rolling Stone. Для нового выпуска исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.