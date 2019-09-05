Жив и идет на поправку: как после инсульта и слухов о смерти выглядит Ален Делон

Сын знаменитого французского актера Алена Делона показал, как выглядит его звездный отец после перенесенного инсульта.

Соответствующий снимок появился на странице Алена-Фабьена в Instagram. На нем изображен немного похудевший, но улыбающийся 83-летний актер и его 25-летний наследник.

"Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете, - подписал фотографию Делон-младший.

Ален Делон перенес инсульт в начале августа. Эта неприятность вызвала кровоизлияние и нежелательное скопление крови внутри организма, в связи с чем артисту приходилось восстанавливаться в элитной клинике Швейцарии.

Новость об инсульте у звезды картины "На ярком солнце" спровоцировала в сети активный запрос пользователей, действительно ли умер Ален Делон. Пик запроса "Ален Делон умер" пришелся на 16 августа.

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда культового фильма "Основной инстинкт" снова заговорила о перенесенном инсульте. Страшный недуг настиг ее в 2001 году.

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк перенесла два кровоизлияния в мозг между съемками первых сезонов сериала. Актриса едва не умерла в 24 года.

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