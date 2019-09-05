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Украинская актриса и телеведущая родила третьего ребенка: трогательное фото из роддома

Тала Калатай поделилась радостной новостью

четверг, 5 сентября 2019, 11:57
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Украинская телеведущая, актриса театра и кино Тала Калатай, которая недавно во второй раз вышла замуж, сообщила поклонникам радостную новость - она снова стала мамой.

О пополнении в семье знаменитость рассказала на своей странице в Facebook. Она опубликовала фотографию бирочки новорожденного и сообщила, что родила дочь.

Отцом девочки стал нынешний супруг Талы, грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили. Для актрисы это второй брак. Первым мужем телеведущей был продюсер Андрей Слободян. Пара прожила вместе 15 лет, а в 2018 году оформила развод. Экс-супруги воспитывают двоих детей - дочь Марию и сына Макара.

Калатай и Шихашвили расписались в апреле этого года, влюбленные воспользовались услугой "экспресс-брак".

Тала Калатай известна по таким фильмам и сериалам, как "Леся плюс Рома", "Доярка из Хацапетовки", "Ефросинья", "Женский доктор-2", "На линии жизни" и другим. Украинский зритель также помнит ее, как ведущую утренних шоу "Сніданок з 1+1" и "Ранок з Україною".

  • Украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио", участник юмористической программы "Дизель шоу" Егор Крутоголов во второй раз станет отцом.
  • Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка. О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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