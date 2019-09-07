Давайте уйдем от обсуждений: Джанабаева заявила, что ушла от Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева, получившая известность благодаря группе "ВИА Гра", ошарашила поклонников заявлением, что ушла от Меладзе. Вот только не от мужа Валерия, а от его брата - продюсера Константина.

Джанабаева тесно сотрудничала с Меладзе с 2004 года. А сейчас артистка сообщила, что разорвала отношения с продюсером, который проложил для нее дорогу в мир шоу-бизнеса. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе безмерно уважаю!", - написала певица.

В конце поста Альбина заявила: "Да, мое сотрудничество с MeladzeMusic прекращено. Давайте уйдем от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней".

Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе на протяжении долгих лет скрывали свой роман. Ради Альбины певец ушел от первой жены Ирины после 20 лет брака, в котором у них родились три дочери.

В 2014 году влюбленные оформили свои отношения. Сейчас звездная пара воспитывает двоих сыновей - 15-летнего Константина и 5-летнего Луку.

53-летний украинский певец Виктор Павлик, который недавно сознался в связи со своим концертным директором, 25-летней Екатериной Репяховой, шокировал еще одним признанием. По словам артиста, Катя - не единственная, с кем он изменял своей третьей жене.

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