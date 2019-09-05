Виктор Павлик впервые рассказал об изменах супруге до романа с молодой пиарщицей

53-летний украинский певец Виктор Павлик, который недавно сознался в связи со своим концертным директором, 25-летней Екатериной Репяховой, шокировал еще одним признанием.

Так, в программе "Жизнь известных людей" артист откровенно рассказал, что Катя - не единственная, с кем он изменял своей третьей жене Ларисе, с которой прожил в браке на протяжении 25 лет.

"Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка...", - заявил певец.

С Репяховой Павлик начал встречаться еще будучи женатым, но сразу уйти из семьи не мог - его сын Павел боролся с онкологией. "В начале я сказал Кате: "Извини, но у меня есть жена. Семью не брошу", - вспоминает Виктор.

Жена певца узнав о любовнице мужа сразу написала ей. "Она написала, что переходное знамя передает в мои руки. Она изначально не боролась. Она сказала: "Как хорошо, что вы есть, и вообще забирайте", - рассказала Репяхова.

Сама же Екатерина себя разлучницей не считает. "Я бы у нее прощения не просила бы. Если уходит муж, то виноваты оба. Я своей вины не чувствую", - заявила молодая возлюбленная артиста.

Сейчас пара живет одним днем и наперед не загадывает. "Когда мне говорят, что Виктор старый, что вы много не проживете... Ну и ладно. Проживем мы 10 лет счастливо и Виктор умрет, хорошо. Не обязательно же жить 50 лет, 60, 70", - подчеркнула Катя.

Ранее Екатерина Репяхова рассказывала, что многие негативно восприняли их роман. Известно, что разница в возрасте между влюбленными - 28 лет.

Виктор Павлик и его молодая возлюбленная украсили обложку журнала "Отдохни". Снимок пары появился на глянце под заголовком "Новая любовь".

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