Сколько зарабатывают украинские звезды на свадьбах: названы впечатляющие суммы

Свадьба со звездой - недешевое удовольствие. Но это не пугает молодоженов, которые хотят, чтобы этот день запомнился навсегда. Они готовы выкладывать приличные суммы за выступления знаменитостей.
В число самых востребованных украинских артистов входят Верка Сердючка, Оля Цибульская, дядя Жора и Слава Соломка. О гонорарах этих звезд рассказала ведущая программы "Ранок з Україною" Мария Мельник, которая в свое время провела более 300 свадеб, пишет Viva.ua.
Верка Сердючка
На сегодняшний день самый высокий гонорар просит Андрей Данилко. Чтобы пригласить выступить на свадьбе Верку Сердючку, жениху и невесте придется выложить 30-50 тысяч долларов. Многое зависит от сезона: если надумали жениться в период новогодних праздников, то сумма может увеличиваться в два-три раза.
Оля Цибульская
Телеведущая и певица - желанный гость на свадьбах. 45-минутное выступление Оли Цибульской стоит от 4 до 5 тысячи долларов. В райдере артистки прописан интересный момент: если торжество проходит не в Киеве, то отсутствовать вне дома она готова всего два дня. Певица это объясняет тем, что не хочет пропускать драгоценные моменты в жизни ее сына Нестора.
Дядя Жора
Шоумен Вадим Мичковский, более известный как дядя Жора, - один из самых популярных ведущих на свадьбах. За 5 часов работы юморист просит не менее 3 тысяч долларов.
Слава Соломка
Расценки харизматичного ведущего Славы Соломки варьируются от 1 до 2 тысяч долларов. Однако забронировать его на праздник можно исключительно по предоплате, которая подчеркивает серьезность намерений заказчика.
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