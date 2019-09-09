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Актер "Дизель Шоу" с юмором сообщил о рождении второго ребенка

Мальчика супруги назвали Максимом

понедельник, 9 сентября 2019, 10:52
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Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов стал отцом во второй раз. Мальчик появился на свет вечером 8 сентября.

Первой об этом сообщила коллега Крутоголова, актриса Виктория Булитко. Участница нового сезона шоу Танці з зірками 2019 поделилась радостным известием прямо в эфире. Еще через некоторое время официальное сообщение появилось на странице "Дизель Шоу" в Facebook.

"Егор Крутоголов стал папой во второй раз. Он написал "семье Дизель": "Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!" - рассказали о забавном сообщении его коллеги.

Второго сына Крутоголов и его супруга назвали Максимом. Пока пара не делится другими подробностями, лишь сообщила, что малыш - "настоящий богатырь". Мальчик родился с весом 3,9 кг и ростом 57 см.

Выбор имени, как рассказал актер, был неслучайным, его выбирали не только родители, но и старший сын: "Решили назвать мальчика Максом все вместе. Это было трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала".

  • Украинская певица Наталка Карпа ждет ребенка от своего мужа-героя АТО Евгения Терехова, которого еще называют "Титановым Джексоном".
  • Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка. О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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