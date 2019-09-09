Говорят, Анастасия Приходько вышла замуж за нового возлюбленного: что произошло на самом деле

Ряд украинских СМИ заговорил о свадьбе певицы Анастасии Приходько с неким новым возлюбленным, имя которого остается в тайне. Всему виной - свежие фотографии на странице артистки в Facebook, на которых она действительно запечатлена в свадебном платье и на церемонии венчания.

"Мы это сделали!" - написала под снимками знаменитость, при этом на фотографиях Приходько практически не видно лица ее супруга. Это и стало причиной доводов о новом возлюбленном. На деле же все гораздо проще.

На фотографиях рядом с Анастасией Приходько - ее муж Александр, некогда они учились в одной школе. Пара узаконила свои отношения еще в 2013 году, а в 2015-м артистка родила сына Гордея. Сейчас же, судя по всему, супруги решили сыграть полноценную свадьбу с церемонией венчания, которую откладывали вот уже почти шесть лет.

Примечательно, что "молодоженов" в соцсети поздравил Игорь Галайчук, заместитель главы постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы в Киевском городском совете. Судя по фотографиям, чиновник и его супруга стали свидетелями.

"Дорогие наши Анастасия и Александр! От всей души поздравляем вас с этим таинством. Вы обвенчались, а значит вам навеки суждено быть вместе, жить в радости и благополучии, любви и понимании", - написал Галайчук, также приложив к посту несколько фотографий церемонии, на которых отчетливо видны и Анастасия Приходько, и ее муж Александр.

Под постом исполнительницы собралось более 200 комментариев, в которых ее фолловеры и поклонники желают паре крепкой, взаимной любви и долгих лет совместной жизни.

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