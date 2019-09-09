RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Говорят, Анастасия Приходько вышла замуж за нового возлюбленного: что произошло на самом деле

Певица поделилась с фанами радостным известием

понедельник, 9 сентября 2019, 12:00
читати статтю українською

Ряд украинских СМИ заговорил о свадьбе певицы Анастасии Приходько с неким новым возлюбленным, имя которого остается в тайне. Всему виной - свежие фотографии на странице артистки в Facebook, на которых она действительно запечатлена в свадебном платье и на церемонии венчания.

"Мы это сделали!" - написала под снимками знаменитость, при этом на фотографиях Приходько практически не видно лица ее супруга. Это и стало причиной доводов о новом возлюбленном. На деле же все гораздо проще.

На фотографиях рядом с Анастасией Приходько - ее муж Александр, некогда они учились в одной школе. Пара узаконила свои отношения еще в 2013 году, а в 2015-м артистка родила сына Гордея. Сейчас же, судя по всему, супруги решили сыграть полноценную свадьбу с церемонией венчания, которую откладывали вот уже почти шесть лет.

Примечательно, что "молодоженов" в соцсети поздравил Игорь Галайчук, заместитель главы постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы в Киевском городском совете. Судя по фотографиям, чиновник и его супруга стали свидетелями.

"Дорогие наши Анастасия и Александр! От всей души поздравляем вас с этим таинством. Вы обвенчались, а значит вам навеки суждено быть вместе, жить в радости и благополучии, любви и понимании", - написал Галайчук, также приложив к посту несколько фотографий церемонии, на которых отчетливо видны и Анастасия Приходько, и ее муж Александр.

Под постом исполнительницы собралось более 200 комментариев, в которых ее фолловеры и поклонники желают паре крепкой, взаимной любви и долгих лет совместной жизни.

  • Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов стал отцом во второй раз. Мальчик появился на свет вечером 8 сентября.
  • Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка. О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Актер "Дизель Шоу" с юмором сообщил о рождении второго ребенка

Актер и худрук студии Егор Крутоголов рассказал первые подробности о новорожденном

Эта страна для меня - свобода: автор топ-хита 2000-х намерен получить гражданство Украины

О больших планах певец рассказал в эфире 3 выпуска шоу Танці з зірками-2019

Сколько зарабатывают украинские звезды на свадьбах: названы впечатляющие суммы

Украинские артисты зарабатывают на свадьбах от 1 до 50 тысяч долларов.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: