Олег Сенцов возобновил страницу в Facebook: и это единственный его аккаунт в сети

Украинский режиссер Олег Сенцов вскоре после возвращения домой возобновил свою страницу в Facebook. Поспешил он отметиться в соцсети и по той причине, что недоброжелатели его уже опередили и создали фейковые аккаунты, которые продолжают собирать тысячи фолловеров.

На личной странице Сенцов опубликовал фото со смартфоном, на котором также отображается его аккаунт. Как отметил режиссер, это единственный его профиль в соцсетях, какими бы правдоподобными ни казались другие страницы в Facebook, Twitter или других популярных ресурсах.

"Это моя единственная страница в интернете. В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация фейсбука, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделать - не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надеюсь, после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра!" - написал под снимком режиссер.

Похожий пост Сенцов оставлял в сети и на следующий после возвращения в Украину: "Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание".

Посты режиссера, как того можно было ожидать, собирают тысячи лайков и комментариев. В частности, многие пользователи сети признаются, что до сих пор не верят в освобождение и возвращение узника Кремля.

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