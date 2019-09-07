Праздник со слезами на глазах: как Украина встречала пленных

В субботу, 7 сентября состоялся обмен пленными. 35 украинцев вернулись на Родину. Самолет, на котором они прилетели из Москвы, приземлился в аэропорту "Борисполь". Слезы, объятия, поцелуи… Это – первое, что бросается в глаза, когда приближаешься к самолету, на котором прилетели из российской неволи наши ребята…"Апостроф" видел, как встречали наших героев.

Обмен пленными, наконец-то, состоялся. 35 украинских заложников вернулись на Родину. Столько же человек отбыли в Россию.

После срыва обмена, который ожидался неделей ранее, украинские власти отказывались что-либо комментировать до последнего. Ни точной даты, ни, тем более, времени, ни места прибытия самолета с украинцами - ничего не было известно.

Тем не менее, 6 сентября ближе к вечеру из неофициальных источников была получена информация: обмен состоится на следующий день.

В ожидании чуда

В аэропорту "Борисполь", перед военным терминалом, куда, как ожидалось, должны были прибыть наши ребята, собрались журналисты. В СМИ появилась информация, что примерно в 9.20 из "Борисполя" и московского "Внуково" одновременно вылетели два самолета – предположительно, с участниками обмена на борту. Однако позже выяснилось, что самолеты летят пустыми как раз для того, чтобы забрать своих.

Монотонное ожидание прерывалось лишь автомобилями, автобусами да каретами "скорой помощи", которые время от времени проезжали через ворота, охранявшиеся военными, а также взлетающими по соседству гражданскими самолетами.

Вероятно, российские участники обмена отбыли через военный терминал, однако украинцев здесь ждать не стоило.

Официальную церемонию решили провести в терминале "В" киевского аэропорта "Борисполь", который уже несколько лет не используется. Это было логично, так как проведение такого мероприятия в действующем терминале могло бы нарушить работу всей "воздушной гавани".

К взлетной полосе прошли президент Украины Владимир Зеленский, сотрудники Офиса главы государства, силовики и, конечно же родственники. Сюда же подтянулись и вездесущие представители СМИ. И, таким образом, все эти группы перемешались между собой.

Мало кому удалось сдержать слезы

Когда на горизонте появился самолет, собравшиеся приветствовали его аплодисментами и криками ликования.

Самолет вскоре подрулил к толпе, еще через некоторое время открылась его дверь. Еще недавние пленники, а теперь – свободные люди, они спускались по трапу один за другим. Всех по очереди приветствовал Владимир Зеленский, жал руку, некоторых обнимал, что-то говорил, но недолго, понимая, что люям не терпится поскорее обнять родных и близких.

Очередной человек спускается по трапу, и вдруг кто-то в толпе вскрикивает и устремляется ему навстречу. Матери, отцы, братья, сестры, дети…Мало кому в тот день удалось сдержать слезы - включая президента, да и самих бывших узников.





Все вернувшиеся говорят, что счастливы снова оказаться на родине, рядом с близкими. И снова начинаются объятия, поцелуи, слезы – слезы радости от долгожданной встречи.

Борьба продолжается

И вот из самолета выходит Олег Сенцов. Спускается по трапу, приветствуя собравшихся жестом, символизирующим победу. Он подходит к президенту Зеленскому, жмет ему руку, что-то говорит, слегка улыбаясь. Зеленский улыбается ему в ответ.

И уже через мнговение Сенцов оказывается в объятиях своей дочери, которая, похоже, не согласится выпустить из них отца теперь уже никогда.

Сам он выглядит достаточно бодрым, только очень бледным. Он говорит обступившим его со всех сторон людям, что сегодняшний день "действительно добрый". "Хочется сказать большое спасибо всем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас и добивались нашего освобождения и, в конце концов, его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные тоже будут освобождены. Но, даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - заявляет бывший узник Кремля.

Освобожденных просят пройти в автобусы, в один из них садится и Олег Сенцов. Как выяснится позже, их повезут в больницу на обследование, ведь тюрьма - отнюдь не санаторий.

Место встречи покидает и президент – по выражению его лица видно, что он искренне рад произошедшему в этот день.

Все расходятся, все успокаивается. А завершается, как и должно в Украине – душевными песнями!