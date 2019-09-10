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Анна Седокова оголилась для российского Playboy: откровенные фото

Певица в третий раз появилась на обложке мужского глянца

вторник, 10 сентября 2019, 11:05
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Экс-участница группы "ВИА Гра" и мама троих детей Анна Седокова стала героиней свежего выпуска эротического мужского журнала Playboy Russia.

36-летняя знаменитость украсила обложку глянца и снялась в провокационной фотосессии. Результатами своей работы певица похвасталась на своей странице в Instagram. Анна, которая уже в третий раз снимается для Playboy, считает, что эта обложка – лучшая.

"За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте", - написала Седокова.

Певица призвала всех девушек устраивать подобные фотосессии, чтобы раскрыть свою женственность.

"Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть", - подчеркнула Анна.

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