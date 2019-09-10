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Pianoбой и Alina Pash выпустили клип на песню о женской суперсиле: в нем снялись известные украинки

Дмитрий Шуров записал дуэт с финалисткой "Х-фактора"

вторник, 10 сентября 2019, 12:09
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Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров презентовал клип на свою новую песню "Перша леді", записанную совместно с хип-хоп-певицей, финалисткой шоу "Х-фактор-6" Алиной Паш (Alina Pash).

Премьера видео состоялась 10 сентября на YouTube-канале музыканта. В видеоклипе снялись украинские знаменитости - актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, дизайнер Лилия Литковская, соосновательница G.Bar Сабина Мусина, телеведущие Каролина Ашион и Василиса Фролова и другие известные личности.

"Перша леді"- моя ода женскому разнообразию и силе духа женщин, которые меняют наш мир к лучшему. Хочешь быть боксершей? Будь. Хочешь быть одиночкой? Нет вопросов! Хочешь волонтерить - вперед! Хочешь быть бизнесвумен - только за! Хочешь быть просто красивой, но родился мужчиной? Всегда найдется тот, кто поддержит тебя", - прокомментировал Дмитрий Шуров.

Солист проекта Pianoбой также рассказал, как ему пришла идея сотрудничать с Алиной Паш.

"Как только я записал демо песни, я почувствовал, что в ней не хватает голоса сильной, свободной, любимой и несколько дерзкой женщины, и сразу в голове зазвучал голос Алины Паш. Я послал ей песню, она ее быстро подхватила и внесла свою неповторимую girl-power - новые краски в звучание и содержание", - признался музыкант.

  • Alina Pash, которая 24 августа с оригинальной рэп-композицией выступила на шествии ко Дню Независимости Украины, рассказала об оскорблениях и даже угрозах, которые получает она и ее семья.
  • Также смотрите на The Lime совместный клип рэп-певиц Alyona Alyona и Alina Pash на песню "Падло".

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