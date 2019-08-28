Украинская певица после номера на шествии ко Дню Независимости пожаловалась на оскорбления и угрозы

Украинская певица Alina Pash, которая 24 августа с оригинальной рэп-композицией выступила на шествии ко Дню Независимости Украины, рассказала об оскорблениях и даже угрозах, которые получает она и ее семья.

Волна негатива в адрес исполнительницы была вызвана снимками из Москвы, которые пользователи отыскали на ее странице в Facebook. Досталось Паш и за поездку в Крым через столицу России в 2015-м. О всплеске критики певица рассказала в соцсети, где также попыталась ответить на замечания пользователей.

"Этот пост написан не для друзей. Они и без того знают мою позицию, понимают действия и слышат слова песен. Этот пост адресован тем, кто в эфирах украинских телеканалов и со страниц СМИ манипулирует недостоверной информацией и для тех, кто поносит мое имя в социальных сетях и пишет гадости: за время существования проекта Alina Pash я ни разу не выступала на территории России. С момента выхода первого релиза 2018 мы получили десятки предложений, которым я отказала. В 2017 году по личным обстоятельствам я была на территории России как частное лицо. Да, я сделала фото со свитшотом "KYIV" на Красной Площади. Потому что считаю, что именно так должно на английском писаться название украинской столицы", - рассказала она.

Объяснила Паш и свой визит в Крым: "В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами и визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба. Если я нарушила законодательство Украины - готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист. Это было за три года до появления проекта Alina Pash. Всю ответственность публичного человека перед обществом Я понимаю. Карта Украины выглядит для меня сегодня так же, какой я ее изучала в 1-м классе с папой".

В дискуссиях исполнительнице припомнили афиши прошлогоднего московского фестиваля Bosco Fresh Fest, однако как стало известно в мае 2018-го, проект Alina Pash действительно отказался от заявленных выступлений.

Наряду с этим исполнительница призвала фанов вслушаться в слова ее композиции для выступления на Крещатике: "Мое выступление - это не унижение гимна по всем Законам Украины. И мой куплет не является частью гимна. Как по смыслу, так и чисто музыкально. Если вы не услышали мой месседж - перечитайте текст куплета ниже. Там позиция раскрыта лучше всего. Если вам не нравится - вы имеете на это право. Но угрожать моим родным и мне у вас права нет. По Закону Украины вы несете за это уголовную ответственность".

В комментариях фолловеры исполнительницы выразили ей свою поддержку и призвали игнорировать негатив. Вместе с этим выступление Alina Pash на Крещатике назвали самым запоминающимся последние годы.

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