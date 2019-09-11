Победившая рак украинская певица вспомнила о своей реакции на болезнь

Украинская певица Евгения Власова, которая несколько лет назад преодолела онкологию, откровенно рассказала, как отреагировала, узнав, что серьезно больна.

Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина". Евгения вспомнила, как около десяти лет она узнала от врачей страшный диагноз - рак.

"У меня был только один вопрос: не поняла? Вот как бы вот такое состояние, в смысле? Я? Я, человек, который ведет абсолютно здоровый образ жизни, ага, вот так? Сейчас я наемся того, чего не ела, сделаю то, чего не делала, и так? На, вот так. Ну правда не стала курить, пить. Ну это такое, это была растерянность, с тех пор я начала пить опять чай с сахаром, это смешно звучит, но действительно я была удивлена", - поделилась певица.

Но несмотря на свое ужасное состояние Евгения пыталась не показывать, что серьезно больна и старалась вести привычный для нее образ жизни.

Власовой удалось победить рак, она перенесла сложную операцию по удалению злокачественной опухоли и прошла курс химиотерапии. Но на этом испытания не закончились.

В ноябре 2017-го у певицы начались осложнения. У Евгении образовались спайки и развилась непроходимость кишечника. Чтобы спасти жизнь дочери, ее мама обратилась к украинцам за помощью. Власова перенесла сложную операцию, после чего проходила долгую реабилитацию.

Сейчас певица вернулась к своему гастрольному графику, Евгения записывает песни, радуя поклонников своим творчеством.

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