У Ким Кардашьян нашли неизлечимую болезнь

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян узнала от врачей неутешительный диагноз. У 38-летней супруги рэпера Канье Уэста обнаружили красную волчанку.

Об этом она сообщила в эфире своего реалити-шоу, пишет CNN. По словам телезвезды, в последнее время ее начали беспокоить неприятные симптомы - постоянная усталость, немеют руки и опухают суставы. Ким обратилась за помощью к медикам и сдала все необходимые анализы.

Результаты обследования отказались неутешительными. Анализы подтвердили наличие красной волчанки, а также ревматоидного артрита.

Врач отметил, что еще нельзя быть окончательно уверенным в диагнозе и предложил звезде повторить обследование. "Иногда результаты бывают ложноположительными", - заверил он. Впрочем, Кардашьян уже не могла сдержать эмоций и начала громко плакать.

Красная волчанка - хроническое аутоиммунное заболевание. При этой болезни иммунная система организма образует антитела к его собственным тканям. Это вызывает поражение кожи, мышц и суставов, сердечно-сосудистой, нервных систем и других органов. Это заболевание не поддается лечению, поэтому человеку, которому поставили такой диагноз, нужна эффективная терапия на протяжении всей жизни.

С красной волчанкой хорошо знакома еще одна знаменитость - американская певица Селена Гомес. Артистка уже много лет борется с этим тяжелым недугом, а в 2017 году певице пересадили почку подруги.

Напомним, Ким Кардашьян страдает еще и от псориаза - хронического заболевания, поражающего кожу. В феврале этого года знаменитость сообщила, что болезнь начала прогрессировать и показал жуткие фото.

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