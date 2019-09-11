Полякова призналась, что уже несколько лет сама обеспечивает семью: что произошло

В среду, 11 сентября, популярная украинская певица Оля Полякова и ее муж Вадим отмечают годовщину свадьбы - ровно 15 лет назад влюбленные дали друг другу клятвы верности.

Накануне важного дня певица дала интервью каналу "Украина", где поделилась откровением. Артистка призналась, что уже на протяжении четырех лет она является единственной кормилицей в семье.

Вадим Поляков был для жены надежной опорой, он поддерживал певицу финансово, в том числе и творчестве. Но около десяти лет назад его бизнес столкнулся с немалыми сложностями и теперь Оля вынуждена обеспечивать семью и содержать коллектив самостоятельно.

"Я очень надеюсь, что наши мужчины найдут себя. Что в нашей стране будет развиваться малый и средний бизнес. Не будут закручивать гайки, не будут заниматься рейдерством и т.д., то, что мы видели много лет подряд. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. И не будет только Олечка работать, а еще и наши мужчины все будут работать и зарабатывать", - сказала Полякова.

Ранее Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери - гироскутер, который управляется с помощью голосовых команд. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.

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