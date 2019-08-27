Полякова сверкнула фигурой в купальнике: не устоял даже Зибров, который едва успел жениться в третий раз

Украинская поп-дива Оля Полякова похвасталась в Instagram эффектной фигурой в купальнике. Судя по всему, снимок знаменитость сделала во время своего последнего отпуска у моря.

Менее чем за сутки фото собрало более 60 тыс. лайков и сотни хвалебных комментариев. Не устоял перед внешностью певицы даже 62-летний Павел Зибров, который едва успел жениться в третий раз.

"Париться по поводу того, что лето проходит, не стоит. Жизнь проходит - вот это засада", - написала под снимком Полякова.

На фото артистка позирует на палубе прогулочного катера в цельном красном купальнике. "Очень крутая фотография", "Оля, вы потрясающе выглядите", "Вау, вот это Оля", "Очень сексуально", - стали писать в комментариях к снимку певицы.

Примечательно, что под постом Поляковой свой лайк оставил и эстрадный певец Павел Зибров. Остается надеяться, что об этом не узнает его супруга.

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