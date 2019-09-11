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В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью

Поклонники режиссера засыпали ее поздравлениями

среда, 11 сентября 2019, 15:15
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Украинский режиссер, сценарист и телеведущая Оксана Байрак, которая накануне своего 55-летия заявляла, что намерена родить первенца, заставила поклонников думать, что ее мечта стать мамой сбылась.

Поводом для обсуждений в сети стало недавнее фото знаменитости, на котором запечатлен улыбающийся малыш. В своей публикации Оксана не уточнила, ее ли это ребенок, а оставила лишь загадочную подпись. "Когда мир начинается с бизнес- класса. Люблю тебя", - написала Байрак.

Подписчики режиссера поздравляют ее с пополнением в семье и даже называют пол и имя ребенка. Судя по комментариям под снимком Оксана Байрак стала мамой девочки по имени Лиза.

Отцом малышки вероятно стал гражданский муж Байрак фитнес-тренер Георгий Москалюк. Знакомство пары произошло на программе "Давай поженимся", где Оксана была ведущей, а Гоша пришел поддержать жениха. После этого влюбленные начали жить вместе. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит очень счастливо.

Кстати, гражданский муж Байрак снялся в двух ее картинах – "Позднее раскаяние" и "Моя новая жизнь".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Оксана Байрак

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