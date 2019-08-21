Виктор Павлик объяснил, почему не планирует детей с молодой возлюбленной: и дело здесь не в возрасте

Украинский эстрадный певец Виктор Павлик, который недавно с молодой возлюбленной Екатериной Репяховой украсил обложку журнала, признался что пока совместных детей они не планируют. И дело здесь даже не в том, что девушка младше его на 28 лет.

Как признался артист в студии передачи "Ранок з Україною", не знает он пока и то, когда состоится его четвертая свадьба. Сейчас Павлик и Репяхова переживают непростое время, паре приходится активно отбиваться от осуждений общественности и массы негатива в комментариях к фотографиям в соцсетях.

"Я свои даже не читаю. А она читает, плачет, отписывается, пытается как-то с ними переписываться. Я говорю: "Куда? Это только подогревает их". Я считаю, что люди, которые пишут негатив, они сами себя не нашли в жизни. Поэтому не видят бревно в своем глазу, но замечают занозы в чужом", - отметил 53-летний музыкант.

Вместе Виктор Павлик и его концертный директор уже около 4 лет. И разница в возрасте, как признавался артист, его не смущает совершенно. С датой свадьбы пара еще не определилась, но так или иначе узаконить свои отношения планирует, чего нельзя сказать о детях. Пополнение в их планы пока не входит.

"Катя понимает, если она забеременеет и будет рожать – все, она не сможет со мной ездить дальше. А она сейчас живет тем, что ездит постоянно. Поэтому нас устраивает такая жизнь, как есть", - пояснил он.

Виктор Павлик был трижды женат. Впервые он женился в 18 лет на женщине по имени Лида, которая родила ему сына Сашу. Второй женой артиста стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил в браке 8 лет. От этого брака у Виктора есть дочь Кристина. Третья жена Лариса подарила певцу сына Павла, у которого в прошлом году обнаружили онкологию.

Несколько лет назад Виктор Павлик ушел от третьей супруги к своей поклоннице, которая в последствии стала его концертным директором. По словам певца, эта встреча стала "судьбоносной".

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