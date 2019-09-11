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Могилевская выпустила свою версию гимна Украины, и это была не самая удачная идея

Свою версию гимна певица называет "позитивной"

среда, 11 сентября 2019, 11:25
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Украинская певица Наталья Могилевская представила видео на свою версию государственного гимна Украины, которую впервые исполнила во время третьего прямого эфира "Танців з зірками-2019".

О выходе клипа исполнительница сообщила в своем Instagram. В ролике снялись ученики школы Натальи Могилевской Talant School.

"Мне было очень легко снять это видео, потому что я знаю: изменить текст гимна является желанием многих соотечественников. Именно сейчас я начала готовить новую этническую программу всеукраинского концертного тура, который мы начинаем в октябре с Западного региона. Мы просто сняли нашу репетицию, на которую я пригласила очень интересных музыкантов с редкими старинными инструментами. А вдохновили меня дети, ученики моей школы. Я бы очень хотела, чтобы они верили в то, что будут жить мирно и судьба в нашей стране им улыбается с самого рождения", - отметила Наталья.

Поклонники по-разному оценили такую интерпретацию гимна. Одни восприняли очень серьезно и заговорили о том, что нам надо сменить гимн, другие набросились с критикой, отмечая, что гимн в Украине - один и изменить его нельзя, а третьи просто поблагодарили певицу за душевное исполнение.

"Давно мечтала, чтобы именно с этих слов начинался гимн", "Как же красиво! Вы умница! Как нам сделать новый гимн?", "Очень важно этот гимн сделать единственным", "Очень круто! Я только недавно думала о том, что слова нашего гимна необходимо изменить, т. к. они влияют на сознание людей", "Очень сильно", "До мурашек", "Как бы вам не хотелось, слова гимна менять невозможно! Не с этими словами мы шли в бой!", "Вот чего портить самый лучший гимн. Пишите новые песни", "Не сметь порочить гимн", - пишут комментаторы.

Выступление Натальи Могилевской на "Танцях з зірками"

  • Украинская группа "Друга Ріка" презентовала клип на песню "Сьомий день". Свой новый видеоряд музыканты посвятили украинцам, столкнувшимся со страшной болезнью - раком.
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