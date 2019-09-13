Актер "Квартала 95" празднует 46 день рождения: вот как он выглядел в годы КВН

В пятницу, 13 сентября, украинский актер и участник студии "Квартал 95" Юрий Крапов отмечает свой 46 день рождения. К этой дате вспоминаем его успехи эры КВН, тогда начинающий юморист играл в командах "Криворожская шпана", "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", а потом уже и в "95 квартале".

Родился Юрий Крапов в Кривом Роге в семье инженера-электрика и учительницы истории. К 16 годам будущий актер перешел учиться в Суворовское училище, которое закончил с отличием. После учебы, в 1991 году Крапов поступил в институт также на электротехнический факультет, но самодеятельность занимала его еще со школьных лет.

Уже на втором курсе вместе с Юрием Корявченковым Крапов играл в составе студенческого театра "Короткое замыкание". Со временем творческий коллектив объединился со СТЭМом "Беспризорник", художественным руководителем которого был никто иной как Александр Пикалов.

Заметив успехи Крапова в команде КВН "Криворожская шпана", вместе с Владимиром Зеленским и приятелями их пригласили в "Запорожье - Кривой Рог - Транзит". Уже в 1997 году звезды КВН стали чемпионами Высшей Лиги.

После череды успехов юмористы создали свою команду "95 Квартал". С 1999 по 2003 год она играла в Высшей Лиге и в Высшей Открытой Украинской лиге КВН.

В Киев Крапов переехал в 2005 году, где уже пять лет спустя женился на женщине по имени Людмила. Сегодня пара воспитывает совместного сына Константина.

Ранее актер и худрук "Квартала 95" Александр Пикалов рассказал о замечаниях Владимира Зеленского к первому эфиру без его участия.

"95 Квартал" меняет формат популярного шоу - ни Зеленского теперь, ни денег.

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