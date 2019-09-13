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Рэп от Горбунова и танцы под "Охрана, отмена": как Осадчая отпраздновала 36-летие

Вечеринка прошла в украинском стиле

пятница, 13 сентября 2019, 17:37
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12 сентября украинская телеведущая Катя Осадчая отпраздновала свой 36-й день рождения. Утро началось с сюрпризов - муж знаменитости Юрий Горбунов устроил настоящий праздник с шариками и тортом, а также записал трогательное поздравление.

Вечер именинница провела в компании звездных друзей - певицы Оли Поляковой, телеведущей Маши Ефросининой, продюсера Потапа и других знаменитостей. Фото и видео с празднования телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Вечеринка прошла в украинском стиле в загородном ресторанном комплексе Fabius, где в мае этого года отгремела свадьба Потапа и Насти Каменских. Именинница выбрала для праздника роскошное белое платье-вышиванку с золотым орнаментом украинского дизайнера Юлии Магдич.

Развлекали гостей певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана, отмена" и хип-хоп-исполнительница Алина Паш. А "изюминкой" праздника стал рэп от Юрия Горбунова, который он зачитал вместе с Алиной Паш.

"Я невероятно вам благодарна за все теплые слова. Я услышала столько приятного, точно есть заряд на год, делать еще больше, быть здоровой и счастливой! Ноги болят от танцев и щеки от улыбок. Юрий Горбунов сделал невероятный сюрприз, читал рэп с Алиной Паш и оказалось, что у Юры есть еще один талант! Джерри Хейл, я сегодня без голоса, потому что пели изо всех сил "охрану". Я буду наш праздник урожая вспоминать весь год", - поделилась впечатления Осадчая.

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