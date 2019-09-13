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Украинская певица объяснила, зачем переехала в Россию

Алина Гросу рассказала о сотрудничестве с Лепсом

пятница, 13 сентября 2019, 13:07
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Украинская певица и начинающая актриса Алина Гросу, которая несколько лет назад отправилась строить карьеру в Россию, объяснила, почему уехала из Украины.

Так, в новом выпуске программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, 24-летняя знаменитость призналась, что в Москву отправилась, чтобы попробовать себя на другом поприще. Девушка захотела стать актрисой и в 2010 году поступила в университет кинематографии ВГИК (видео смотрите ниже).

"Я решила попробовать себя в другом направлении в другой стране, чтобы не было штампа. Во ВГИКе я пообещала, что буду меньше петь, потому что все-таки попсовость убивает искусство, которое дают педагоги, великие творцы", - рассказала Алина.

Сейчас Гросу снимается в кино и сериалах, а также записывает песни. По словам девушки, музыка приносит ей больше денег нежели съемки в кино, поскольку за 5 лет она еще не лишилась статуса "начинающей актрисы".

В ходе интервью была также затронута тема сотрудничества Алины с российским исполнителем и продюсером Григорием Лепсом, которого называют "любимым певцом Путина".

"Он мне очень помог. Мне хотелось еще больше работать с ним, потому что очень большая команда работала в продюсерском центре на тот момент и от самого Григория Викторовича было не так много внимания", - рассказала певица.

По словам артистки, благодаря Лепсу она научилась петь вживую. "В продюсерском центре никогда никто не пел под фонограмму, потому что это неправильно, это нехороший тон. Лепс был для меня как пример. Он - один из немногих артистов, когда на сцене нет ничего лишнего. Есть он, есть музыканты, и это полностью отработанная программа с шикарным вокалом и энергетикой", - добавила Гросу.

В прошлом году Алина разорвала контракт с продюсером, поскольку Лепс хотел сделать из юной Гросу артистку жанра шансон.

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