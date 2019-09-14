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Звезда "Пиратов Карибского моря" родила второго ребенка: родителей заметили на прогулке с коляской

Кира Найтли снова стала мамой

суббота, 14 сентября 2019, 11:07
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Британская актриса Кира Найтли снова стала мамой. Звезда "Пиратов Карибского моря" родила своему мужу, музыканту Джеймсу Райтону второго ребенка.

Об этом стало известно благодаря снимкам, которые оказались в распоряжении Daily Mail. Папарацци подловили родителей, когда они прогуливались с коляской, в которой спал новорожденный.

Кто родился у пары - мальчик или девочка - не сообщается. Неизвестна также и дата рождения малыша.

О беременности актрисы стало известно в мае этого года. Кира посетила показ модного дома Chanel в Париже, где засветила округлившийся животик.

Кира Найтли и Джеймс Райтон поженились в 2013 году, а спустя два года на свет появился их первенец - дочь Эдди. Тогда мир тоже не сразу узнал о рождении ребенка, о том, что актриса впервые стала мамой стало известно лишь спустя пару месяцев.

  • Украинская телеведущая, актриса театра и кино Тала Калатай, которая недавно во второй раз вышла замуж, сообщила поклонникам радостную новость - она снова стала мамой.
  • Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка. О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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