Это мечта моей мамы: Криштиану Роналду собрался жениться

34-летний Криштиану Роналду пообещал жениться на своей девушке Джорджине Родригес, пишет издание Daily Mail. Счастливая пара встречается с 2016 года.

"Она очень мне помогла. Конечно, я влюблен в нее. Мы обязательно поженимся однажды. Это и мечта моей мамы", - сказал Роналду в интервью с британским журналистом Пирсом Морганом.

Пара познакомилась в магазине Gucci в Испании, где Джорджина работала продавцом-консультантом. Затем они снова встретились на мероприятии бренда, и с тех пор не расставались.

"Почему нет? Это здорово. Она мой друг. Мы разговариваем. Я открываю ей сердце, а она открывает мне сердце", - продолжил футболист.

Решимости Роналду придает благословение матери, Марии Долорес дос Сантос Авейру, которая мечтает увидеть сына счастливым мужем и отцом. Напомним, что у футболиста уже есть четверо детей: 9-летний Криштиану-младший и двухлетние близнецы Ева и Матео, рожденные от суррогатных матерей, и двухлетняя дочь Алана от Джорджины Родригес.

25-летняя избранница звезды футбола признается, что ей «нелегко» поддерживать отношения с таким известным человеком, но она ничего не хотела бы менять. Бывшая продавщица призналась, что это была «любовь с первого взгляда», когда они впервые встретились, а также рассказала, как она соблазняет своего возлюбленного.

В интервью The Sun красавица-брюнетка призналась, что наряду с эмоциональной связью между ними важно сохранять романтическую искру, потому она всегда спит в сексуальном нижнем белье.

"Это удобно и романтично, а еще это сделает вашего мужчину счастливым", - добавила она.

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