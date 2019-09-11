Роналду побил исторический рекорд европейского футбола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд отборочного турнира чемпионатов Европы, забив четыре гола в матче с Литвой.

Таким образом, форвард с 25 голами стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров континентальных первенств. Прежний рекорд принадлежал ирландцу Робби Кину, который отметился 23 забитыми мячами.

В данный момент Португалия занимает второе место в группе В, отставая от лидирующей Украины на пять очков. Впрочем, португальцы имеют игру в запасе. Следующий матч Португалия проведет 11 октября на своем поле с Люксембургом.

34-летний Роналду выступает за сборную с 2003 года. Всего форвард провел за национальную команду 160 матчей и забил 93 гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду продемонстрировал бешеную скорость на футбольном поле.