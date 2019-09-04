Украинка снялась в пикантной фотосессии с Криштиану Роналду: теперь ей завидуют миллионы девушек

Криштиану Роналду не только успешный футболист, но и владелец бренда мужской одежды CR7, который он основал в 2013 году. На днях вышла новая коллекция, в рекламе которой снялся сам спортсмен. Компанию ему составила украинская модель Лера Бублейко.

Девушка прошла серьезный кастинг, чтобы стать героиней кампейна. Результатами фотосъемки украинка похвасталась на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Лера позирует с полуобнаженным Криштиану, сидя на мотоцикле. На втором фото девушка запечатлена за рулем спортивного авто.

Публикация Бублейко вызвала зависть у ее подписчиков, ведь она сфотографировалась с одним из самых сексуальных спортсменов мира. В комментариях пишут: "Да лаааадно", "Вау", "Мама миа", "Класс", "Круто", "Уверен, лицо у него слегка нахмурено, от того, что терзали мысли сожаления пока сидел тобой, что завел детей и не довелось повстречать тебя раньше".

Напомним, Криштиану Роналду воспитывает четверых детей - 8-летнего Криштиану-Роналду и близнецов Еву и Матео от суррогатных матерей, а также годовалую дочь Алану Мартину, которую футболисту родила его невеста Джорджина Родригес.

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