Слишком тяжелая для Голливуда: в начале карьеры Дженнифер Энистон заставили сильно похудеть

До того, как Дженнифер Энистон стала успешной кинозвездой и героиней бесчисленных глянцевых обложек, индустрия с невероятно высокими стандартами красоты подвергла ее внешность беспощадной критике. Ссылаясь на новую книгу, выпущенную в честь 25-летия сериала "Друзья", издание People рассказывает о вынужденной трансформации Энистон.

"Лос-Анджелес был трудным местом для актрисы, и ей пришлось потерять больше 13 килограммов, чтобы остаться в Голливуде", - пишет автор книги "Поколение друзей" Саул Аустерлиц.

В 1996 году в интервью для Rolling Stone Энистон вспоминала эту историю.

"Я ела слишком много бутербродов с майонезом. Майонез на белом хлебе - самая вкусная вещь в мире, - говорила она. - Но мой агент сказал мне об этом прямо. Это самая милая вещь, которую он когда-либо делал... Отвратительная черта Голливуда: я получала мало работы, потому что была слишком тяжелой".

В комментарии для People актриса сказала, что несмотря на неприятную критику, она благодарна, что тот момент заставил ее изменить отношение к питанию.

"Я сказала: "Что?!" Но моя диета действительно была ужасной. Молочные коктейли и картофель фри с соусом. Было правильно обратить на нее внимание", - признается она.

Дженнифер сбросила вес и вскоре получила роль Рэйчел Грин - избалованной молодой женщины, убегающей со своей свадьбы в кофейню в Нью-Йорке.

В 2016 году Дженнифер Энистон была названа самой красивой женщиной мира по версии People. Сейчас ей 50 лет, и в интервью журналу InStyle она призналась, что "чувствует себя лучше, чем когда-либо".

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