Джамала заговорила о пополнении в семье и паузе в карьере

Популярная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя мужу и сыну.

Об этом знаменитость рассказала в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина". Певица призналась, что ей тяжело дается разлука с маленьким Эмиром-Рахманом.

"Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры – долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно расстраивает. Но брать его с собой не могу, потому что для него это тяжело", - отметила Джа.

Пауза в карьере певице нужна не только для того, чтобы не пропускать, как растет ее первенец - Джамала планирует родить еще одного малыша. Артистка давно мечтает о большой семье и на одном ребенке останавливаться не собирается.

"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 – он и сестра", - добавила певица.

В этом году Джамала отмечает 10-летие на сцене, к этой дате певица выпустила сборник лучших своих песен. Сейчас артистка готовится к туру, в рамках которого посетит 10 украинских городов.

Недавно Джамала вместе с мужем и сыном снялась в трогательной семейной фотосессии. Съемка проходила в лавандовом поле.

Также смотрите новый клип Джамалы на песню Solo. Певица сменила в кадре три образа, один из которых был невероятно нежным.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.