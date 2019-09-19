Жена Алека Болдуина беременна спустя полгода после потери ребенка

61-летний американский актер Алек Болдуин и его 35-летняя супруга Хилария готовятся снова стать родителями. Новость о беременности жены звезды Голливуда появилась спустя полгода после известий о потере ребенка.

О скором пополнении в семье рассказала сама Хилария, опубликовав в своем Instagram фото с едва округлившимся животиком, а также видео, на котором можно увидеть сердцебиение малыша.

"Еще очень рано... Но мы узнали, что во мне живет маленький человек. Звук этого сильного сердца делает меня такой счастливой, особенно, после потери, которую мы пережили весной. Мы хотим поделиться этой новостью и ничего не хотим скрывать. Это первые несколько месяцев плохого самочувствия и тошноты, и я не хочу притворяться, будто чувствую себя хорошо", - написала жена актера.

Хилария также обратилась к прессе с просьбой "не отправлять папарацци следовать за ней или не покупали их фотографии". "Я хочу оставаться спокойной в это раннее время моей беременности", - отметила Болдуин.

Напомним, что супруги воспитывают четверых детей: 5-летнюю Кармен Габриэлу, 3-летнего Рафаэля Томаса, 2-летнего Леонардо Энджела и годовалого Ромео Алехандро. У Болдуина также есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

В начале апреля Хилария сообщила, что они с супругом ждут пятого малыша, но спустя несколько дней у нее случился выкидыш.

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