RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Жена Алека Болдуина беременна спустя полгода после потери ребенка

Хилария сообщила радостную новость

четверг, 19 сентября 2019, 10:07
читати статтю українською

61-летний американский актер Алек Болдуин и его 35-летняя супруга Хилария готовятся снова стать родителями. Новость о беременности жены звезды Голливуда появилась спустя полгода после известий о потере ребенка.

О скором пополнении в семье рассказала сама Хилария, опубликовав в своем Instagram фото с едва округлившимся животиком, а также видео, на котором можно увидеть сердцебиение малыша.

"Еще очень рано... Но мы узнали, что во мне живет маленький человек. Звук этого сильного сердца делает меня такой счастливой, особенно, после потери, которую мы пережили весной. Мы хотим поделиться этой новостью и ничего не хотим скрывать. Это первые несколько месяцев плохого самочувствия и тошноты, и я не хочу притворяться, будто чувствую себя хорошо", - написала жена актера.

Хилария также обратилась к прессе с просьбой "не отправлять папарацци следовать за ней или не покупали их фотографии". "Я хочу оставаться спокойной в это раннее время моей беременности", - отметила Болдуин.

Напомним, что супруги воспитывают четверых детей: 5-летнюю Кармен Габриэлу, 3-летнего Рафаэля Томаса, 2-летнего Леонардо Энджела и годовалого Ромео Алехандро. У Болдуина также есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

В начале апреля Хилария сообщила, что они с супругом ждут пятого малыша, но спустя несколько дней у нее случился выкидыш.

  • Западные таблоиды обсуждают новые слухи о возможной беременности Кейт Миддлтон. На этот раз об интересном положении якобы заявила дочь герцогини - 4-летняя принцесса Шарлотта.
  • Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая готовится в третий раз стать мамой, поделилась с поклонниками новым фото из личного архива.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Слишком тяжелая для Голливуда: в начале карьеры Дженнифер Энистон заставили сильно похудеть

Дженнифер Энистон пришлось сбросить вес перед съемками в сериале Друзья

Звезды "Орла и Решки" собрались пожениться: фото пары

РосСМИ сообщили о скорой свадьбе ведущих шоу "Орел и Решка" Алины Астровской и Антона Лаврентьева.

Истерия вокруг болезни Заворотнюк достигла предела: говорят, к актрисе приставили охрану

Российские и украинские СМИ продолжают активно освещать неизвестный диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: