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Беседу дочери Кейт Миддлтон подслушали в школе: теперь все говорят о четвертой беременности герцогини

Официального заявления от королевской семьи не было

среда, 18 сентября 2019, 12:23
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Западные таблоиды обсуждают новые слухи о возможной беременности Кейт Миддлтон. На этот раз об интересном положении якобы заявила дочь герцогини - 4-летняя принцесса Шарлотта.

Как пишет New Idea, девочка, которая недавно пошла в первый класс, рассказала новым подругам в школе, что у нее скоро появится сестренка. Болтовню маленькой принцессы услышали работники образовательного учреждения, которые были очень удивлены, узнав секрет королевской семьи.

"Одна из преподавателей подслушала, как Шарлотта сказала это, и не поверила своим ушам. Шарлотта очень громко говорила об этом и, казалось, была абсолютно убеждена, что ее мама беременна", - поделился инсайдер.

А пока Букингемский дворец не отреагировал на слухи о беременности герцогини Кембриджской, слова юной наследницы мы не можем воспринимать всерьез.

Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей - 6-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и маленького Луи, который появился на свет в апреле прошлого года.

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