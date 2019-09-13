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Беременная Подкопаева показала нежное фото: как сегодня выглядит легенда спорта

Спортсменка находится на последних месяцах беременности

пятница, 13 сентября 2019, 16:29
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Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая готовится в третий раз стать мамой, поделилась с поклонниками новым фото из личного архива.

На снимке, опубликованном с Instagram, 41-летняя спортсменка позирует в сером облегающем платье, демонстрируя округлый животик. "Вроде бы умом понимаешь, как изменится жизнь, что ждет, но трепет и волнение от этого меньше не становятся", - написала под фотографией знаменитость.

Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что Лилии очень идет беременность. Не удержалась от комментария и Светлана Лобода. "Счастья тебе, прекрасная девочка", - написала певица.

"Нереально красивая мамочка", "Лилечка, какая же хорошенькая в таком прекрасном положении", "Вы такая милая, пусть у вас все будет хорошо", "Как мило", "Чудо", - восхищаются фанаты.

О беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Будущий малыш станет первым совместным ребенком для Лилии и ее возлюбленного Игоря Дубинского. Также гимнастка воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

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