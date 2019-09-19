Внучка Ротару выпустила новый трек: фанаты уже назвали его хитом

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, 18-летняя София Евдокименко, выступающая под сценическим именем Sofia Eve, презентовала новую англоязычную песню. Композиция получила название Lonely Walkers.

О выходе трека юная исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. Песня также доступна и на YouTube-канале знаменитой бабушки.

Поклонники Сони уже успели оценить ее новый трек, они назвали его хитом. "Песня просто шедевр", "Определенно хит! Поздравляю", "Шикарная песня", "Уверена, успех для песни гарантирован", "Трек супер", - пишут фанаты в комментариях.

Соня Евдокименко не только певица, но и модель. Внучка Ротару с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для известных глянцевых журналов. В 2015 году девушка даже удостоилась звания "Лучшая модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize.

В прошлом году Соня открыла в себе еще и певческий талант и решила стать певицей. Правда, поет девушка не на украинском, а на английском языке. Сейчас юная артистка живет и учится в Лондоне.

Украинская певица Sonya Kay, племянница народной артистки Украины Софии Ротару, серьезно травмировала обе руки во время поездки в Барселону (Испания).

71-летняя украинская певица София Ротару, которая по данным росСМИ тяжело больна, выглядит сногсшибательно. Фото цветущей артистки опубликовал в своем Instagram ее сын, Руслан Евдокименко.

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