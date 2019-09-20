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Актер "Квартала 95" встретил в Киеве голливудского кинозлодея Дэнни Трехо: первые фото

Звезда боевиков станет специальным гостем Comic Con Ukraine 2019

пятница, 20 сентября 2019, 13:12
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В Киев прилетел американский актер Дэнни Трехо ("Мачете", "Дети шпионов"). Уже 21 и 22 сентября голливудский кинозлодей погостит на фестивале Comic Con Ukraine 2019, где пообщается с фанами и расскажет о своей насыщенной карьере в кино, индустрии видеоигр и клипов.

К прилету Трехо готовились его поклонники, в частности актер и худрук студии "Квартал 95" Александр Пикалов. Целой компанией звезду боевиков встретили еще в аэропорту и провели к отелю.

Примечательно, что появилась в соцсетях и первая фотография актера Кристофера Ллойда в бориспольском аэропорту. Звезда картин "Назад в будущее" и "Семейка Аддамс" также стал специальным гостем Comic Con Ukraine 2019.

Как стало известно ранее, третьим специальным гостем фестиваля в этом году станет соавтор культовой видеоигры Doom Джон Ромеро. Напомним, Comic Con Ukraine 2019 пройдет на Арт-заводе "Платформа" 21 и 22 сентября. В прошлом году фестиваль посетили более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы.

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