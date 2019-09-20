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Группа "НеАнгелы" вызвала смешанные чувства матерной песней: аудио

Трек получился очень эмоциональным

пятница, 20 сентября 2019, 11:40
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Популярная украинская группа "НеАнгелы" презентовала новую лирическую композицию под названием "Заряжается".

О выходе трека на своей странице в Instagram сообщила солистка дуэта Слава Каминская. Песня также доступна и на YouTube-канале группы. "Не заряжается телефон - без зарядки, сердце - без любви, день - без утреннего кофе, вечеринка - без музыки", - гласит подпись к аудио.

Осторожно, в песне присутствует ненормативная лексика

Песня получилась очень эмоциональной, в ней присутствует несколько матерных слов. Именно нецензурная лексика и смутила некоторых поклонников группы.

"Меня только сильно смущает мат в песне, очень режет слух у Неангелов", "Сильно, очень...до боли. Но маты уберите, пожалуйста", "Немного конечно мат смущает", "Ненормативная лексика очень сильно режет слух", - пишут фанаты в комментариях под роликом.

Другие фаны остались в восторге от трека: "Супер, это будет хит", "Очень сильно", "Песня бомба", "Отличная песня, эмоциональная и красивая!".

Поклонники также заметили, что в песне звучит только вокал Славы и пришли в выводу, что она посвящена недавнему разводу певицы. "Слава, не может отпустить Эдгара - любит", "Крик души", "Почему сольная?", "Вики не хватает", "Песня красивая, но неужели теперь все будет про разбитое сердце?".

Текст песни "Заряжается"

Я так устала, мама
Я задыхаюсь от его спама
Я же всегда была сильной
Но так невыносимо сейчас
Опять сначала, мама
Я знаю, это не твоя драма
Но просто сдали все нервы
И это в последний раз

Мое сердце не заряжается
Мои мысли в голове спутаны
Но почему это не прекращается
И зачем опять одни и те же сны
Мое сердце не заряжается
Мы с ним, с*ка, два разных полюса
В жизни всякое, бл*дь, случается
Но мое сердце не заряжается

Мне так плохо, мама
Остались от его любви шрамы
Но я не чувствую боли
И себя не позволю жалеть
Я, как и ты, мама
Я быть хотела для него самой
Но наши главные роли
Троллями слиты в сеть

Время не лечит, время меняет
Становится легче, но не отпускает
Новые фильмы, новые берега
Жизнь – колесо, а люди в нем – белка
Мы выбираем и нас выбирают
Кто-то уходит, а кто-то прощает
Это не точка, жизнь продолжается
Но мое сердце не заряжается

  • Ранее Слава Каминская пожаловалась на преследования неизвестного мужчины. По словам знаменитости, сначала она не воспринимала всерьез угрозы со стороны незнакомца, но после того, как он стал ломиться в ее квартиру, решила предать огласке эту ситуацию.
  • Также слушайте на The Lime песню "НеАнгелов" под названием "До и после". В композиции поется о страданиях после расставания с любимым.

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