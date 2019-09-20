Группа "НеАнгелы" вызвала смешанные чувства матерной песней: аудио

Популярная украинская группа "НеАнгелы" презентовала новую лирическую композицию под названием "Заряжается".

О выходе трека на своей странице в Instagram сообщила солистка дуэта Слава Каминская. Песня также доступна и на YouTube-канале группы. "Не заряжается телефон - без зарядки, сердце - без любви, день - без утреннего кофе, вечеринка - без музыки", - гласит подпись к аудио.

Осторожно, в песне присутствует ненормативная лексика

Песня получилась очень эмоциональной, в ней присутствует несколько матерных слов. Именно нецензурная лексика и смутила некоторых поклонников группы.

"Меня только сильно смущает мат в песне, очень режет слух у Неангелов", "Сильно, очень...до боли. Но маты уберите, пожалуйста", "Немного конечно мат смущает", "Ненормативная лексика очень сильно режет слух", - пишут фанаты в комментариях под роликом.

Другие фаны остались в восторге от трека: "Супер, это будет хит", "Очень сильно", "Песня бомба", "Отличная песня, эмоциональная и красивая!".

Поклонники также заметили, что в песне звучит только вокал Славы и пришли в выводу, что она посвящена недавнему разводу певицы. "Слава, не может отпустить Эдгара - любит", "Крик души", "Почему сольная?", "Вики не хватает", "Песня красивая, но неужели теперь все будет про разбитое сердце?".

Текст песни "Заряжается"

Я так устала, мама

Я задыхаюсь от его спама

Я же всегда была сильной

Но так невыносимо сейчас

Опять сначала, мама

Я знаю, это не твоя драма

Но просто сдали все нервы

И это в последний раз

Мое сердце не заряжается

Мои мысли в голове спутаны

Но почему это не прекращается

И зачем опять одни и те же сны

Мое сердце не заряжается

Мы с ним, с*ка, два разных полюса

В жизни всякое, бл*дь, случается

Но мое сердце не заряжается

Мне так плохо, мама

Остались от его любви шрамы

Но я не чувствую боли

И себя не позволю жалеть

Я, как и ты, мама

Я быть хотела для него самой

Но наши главные роли

Троллями слиты в сеть

Время не лечит, время меняет

Становится легче, но не отпускает

Новые фильмы, новые берега

Жизнь – колесо, а люди в нем – белка

Мы выбираем и нас выбирают

Кто-то уходит, а кто-то прощает

Это не точка, жизнь продолжается

Но мое сердце не заряжается

Ранее Слава Каминская пожаловалась на преследования неизвестного мужчины. По словам знаменитости, сначала она не воспринимала всерьез угрозы со стороны незнакомца, но после того, как он стал ломиться в ее квартиру, решила предать огласке эту ситуацию.

Также слушайте на The Lime песню "НеАнгелов" под названием "До и после". В композиции поется о страданиях после расставания с любимым.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.