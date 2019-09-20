На 81 году жизни скончалась оперная певица, народная артистка СССР Ирина Богачева. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на информацию консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

За годы карьеры Богачева также удостоилась званий заслуженной и народной артистки РФ, почетного гражданина Санкт-Петербурга. В 60-х певица стажировалась в театре "Ла Скала" (Италия), позже гастролировала в Англии, США, Франции.

На сцене Богачева дебютировала в 1964 году. Уже через несколько лет артистка отправилась с сольной программой за рубеж. Наиболее известными местами ее выступлений стали залы Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Опера Бастилии (Париж) и другие.

В 2014 году Богачева оказалась в числе артистов, которые подписали так называемое Коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Владимира Путина в Украине и в Крыму. Иными словами, поддержала агрессию Российской Федерации по отношению к Украине, в частности, аннексию полуострова Крым. Объясняла это знаменитость желанием "жить в дружбе и мире, потому что мы одна нация".

Умер актер сериалов "Беверли-Хиллз" и "Баффи": названа причина

Известный американский рок-музыкант найден мертвым в собственной квартире

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.