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Умерла известная певица и народная артистка СССР Ирина Богачева

На сцене знаменитость дебютировала в 1964 году

пятница, 20 сентября 2019, 12:08
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На 81 году жизни скончалась оперная певица, народная артистка СССР Ирина Богачева. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на информацию консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

За годы карьеры Богачева также удостоилась званий заслуженной и народной артистки РФ, почетного гражданина Санкт-Петербурга. В 60-х певица стажировалась в театре "Ла Скала" (Италия), позже гастролировала в Англии, США, Франции.

На сцене Богачева дебютировала в 1964 году. Уже через несколько лет артистка отправилась с сольной программой за рубеж. Наиболее известными местами ее выступлений стали залы Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Опера Бастилии (Париж) и другие.

В 2014 году Богачева оказалась в числе артистов, которые подписали так называемое Коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Владимира Путина в Украине и в Крыму. Иными словами, поддержала агрессию Российской Федерации по отношению к Украине, в частности, аннексию полуострова Крым. Объясняла это знаменитость желанием "жить в дружбе и мире, потому что мы одна нация".

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