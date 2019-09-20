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Звезда "Трансформеров" Меган Фокс объяснила, почему ее сын ходит в школу в платье

Актриса и ее муж Брайан Остин Грин не мешают 6-летнему Ноа выражать себя

пятница, 20 сентября 2019, 16:33
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Актриса и фотомодель Меган Фокс, известная по фильмам "Трансформеры", "Тело Дженнифер" и "Черепашки-ниндзя", в браке с Брайаном Остином Грином воспитывает троих детей: 6-летнего Ноа, 5-летнего Боди и 3-летнего Джорни. В студии американского шоу "The Talk" она рассказала, что старший сын увлекается модой и часто носит в школу все, что хочет, - включая платья. Ребенка не останавливают даже насмешки одноклассников.

"Иногда он одевается сам, и ему нравится носить платья. Я отправила его в действительно либеральную школу, но даже там маленькие дети говорят, что мальчикам нельзя носить платья или розовый цвет, - говорит 33-летняя актриса. - Мы сейчас проходим через это, и я пытаюсь научить его быть уверенным в себе, независимо от того, что кто-то говорит".

Похоже, уверенности Ноа не занимать: любовь к платьям оказалась сильнее, чем страх быть осмеянным.

"Два дня назад он надел в школу платье, а когда пришел домой, я спросила: "Как все прошло? Кто-нибудь из друзей в школе что-то говорил? И он сказал: "Ну, все мальчики смеялись, когда я вошел, но мне все равно, я слишком люблю платья", - вспоминает Фокс.

Актриса гордится увлечением сына и позволяет ему придумывать ей наряды. Впрочем, признается она, иногда его предложения не самые идеальные.

"Он проектирует, рисует наряды. Он очень талантливый. Но ему все еще 6 лет. Недавно я примеряла действительно красивое желтое платье, он решил задрапировать его по своему вкусу и сказал: "Если мы сделаем это так, будет похоже на подгузник". Я ответила: "Это не то, что нам сейчас нужно, но, может быть, в следующий раз!" - со смехом вспоминает Фокс.

Меган Фокс и ее супруг неохотно рассказывают СМИ о своих детях, но в 2017 году Брайан Остин Грин (Дэвид из сериала "Беверли-Хиллз, 90210") в интервью Hollywood Pipeline сказал, что они не мешают старшему сыну выражать себя.

"Это влияет на вас, ребята, если вы видите, что люди говорят об этом плохо?" - спросил ведущий Дакс Холт, ссылаясь на комментарии, которые они могли получить после того, как Ноа увидели в платье.

Грин не спасовал и заступился за сына.

"Моему сыну 4 года. Я слышал от некоторых людей, что они не согласны с тем, что он носит платья. Им я говорю, что мне все равно. Ему 4 года, и если он хочет носить платье, то он его носит, - заявил актер. - Платья, очки, тапочки или что-то еще, - это его жизнь, его одежда. 4 года - это время, когда он должен веселиться. Он никому не причиняет вреда в платье".

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