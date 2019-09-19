Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой: появилось первое фото малыша

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая еще недавно делилась милыми фото в Instagram, снова стала мамой. 19 сентября украинская спортсменка родила третьего ребенка.

Соответствующая информация и первое фото малыша появились на странице программы "Сніданок з "1+1" в Facebook. Запечатлены на нем и спортсменка с супругом.

"Наши искренние поздравления Лилии и Игорю с рождением малыша!" - отметили авторы поста. Под снимком уже собрались сотни поздравительных комментариев. Пол ребенка, рост, вес и прочие подробности, которые обычно тут же интересуют поклонников, пока остаются неизвестными.

Напомним, о беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Малыш стал первым совместным ребенком для Лилии и ее возлюбленного Игоря Дубинского. Также гимнастка воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

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