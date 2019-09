Трагически погиб знаменитый композитор: его хиты пели Леди Гага, Майкл Джексон и Бейонсе

Американский композитор и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автомобильной аварии в Южной Каролине (США). На момент смерти музыканту был 41 год.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя погибшего. По его словам, трагический инцидент произошел 3 сентября, ЛаШон скончался в результате полученных травм.

Новость о смерти музыканта появилась и в Instagram вдовы Эйприл Дэниелс.

"С глубокой печалью мы объявляем о смерти нашего любимого мужа, отца, члена семьи и друга ЛаШона Дэниелса. Он был человеком исключительной веры и опорой в нашей семье. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю признательность за постоянное излияние любви и сочувствия. Мы просим вас уважать неприкосновенность частной жизни всей нашей семьи в это трудное время", - сказано в ее посте.

ЛаШон Дэниелс прославился благодаря сотрудничеству с такими мировыми звездами, как Уитни Хьюстон, Майкл и Джанет Джексон, Леди Гага, Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес, 50 cent, Spice Girls и многими другими.

Он также писал музыку для фильмов, сериалов и жанровых телешоу - "Хор", "Мальчикам это нравится", "Доктор Дулиттл 2", "Девушка без комплексов". В 2001 году Дэниелс удостоился премии "Грэмми" за песню Say My Name, которую он написал для Destiny's Child.

