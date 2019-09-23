RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

20 млн долларов за беременность: известный спортсмен рассказал о личной сделке с Мадонной

Впервые эту историю чемпион NBA Деннис Родман рассказал в своей книге

понедельник, 23 сентября 2019, 20:04
читати статтю українською

Американская поп-исполнительница Мадонна предлагала баскетболисту Деннису Родману заплатить за зачатие ребенка. Пара встречалась в 90-х и на тот момент за беременность эпатажная певица якобы предлагала пятикратному чемпиону NBA $20 млн.

Как пишет Metro, об этом Родман рассказал в своей книге Bad As I Wanna Be. А некоторое время спустя впервые заговорил публично в эфире радиостанции Power 105.1 FM.

"Однажды в 1993 году я сидел в казино в Лас-Вегасе, когда мне из Нью-Йорка позвонила Мадонна. Сказала: "Деннис, у меня овуляция". Я переспросил, что это. В тот момент я помогал ей забеременеть. Я ответил, что буду через пять часов, и попросил оставить за мной стол в казино", - вспомнил спортсмен.

Уже через несколько часов Родман якобы был в доме звезды: "Я отправился в аэропорт, сел на присланный Мадонной частный самолет G5, прилетел в Нью-Йорк, зашел к ней домой, сделал свое дело, поехал обратно в аэропорт, прилетел в Лас-Вегас и продолжил играть. Это правдивая история", - добавил он.

При этом, как известно, от Денниса Родмана певице так и не забеременела. Своего первого ребенка - дочь Лурдес - она родила лишь через несколько лет после этого случая. Отцом девочки стал кубинский фитнес-тренер Карлос Леон.

Платила ли Мадонна Леону за это - история умалчивает. Не знает об этом и Родман, но и не исключает такую возможность.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сильвестр Сталлоне признался, за что возненавидел Дольфа Лундгрена

Сильвестр Сталлоне в молодости возненавидел Дольфа Лундгрена на кастинге актеров для фильма Рокки 4

Елизавете II нравится Меган Маркл: историк рассказал об отношениях в королевской семье

Отношение королевы к Меган Маркл лучше, чем казалось - историк рассказал о статусе Меган Маркл в королевской семье

Увидел, что там происходит… Кошевой объяснил, почему Зеленский мечтает съехать с Офиса президента

Комик студии "Квартал 95" поделился впечатлениями от своего визита в Офис президента

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: