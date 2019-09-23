20 млн долларов за беременность: известный спортсмен рассказал о личной сделке с Мадонной

Американская поп-исполнительница Мадонна предлагала баскетболисту Деннису Родману заплатить за зачатие ребенка. Пара встречалась в 90-х и на тот момент за беременность эпатажная певица якобы предлагала пятикратному чемпиону NBA $20 млн.

Как пишет Metro, об этом Родман рассказал в своей книге Bad As I Wanna Be. А некоторое время спустя впервые заговорил публично в эфире радиостанции Power 105.1 FM.

"Однажды в 1993 году я сидел в казино в Лас-Вегасе, когда мне из Нью-Йорка позвонила Мадонна. Сказала: "Деннис, у меня овуляция". Я переспросил, что это. В тот момент я помогал ей забеременеть. Я ответил, что буду через пять часов, и попросил оставить за мной стол в казино", - вспомнил спортсмен.

Уже через несколько часов Родман якобы был в доме звезды: "Я отправился в аэропорт, сел на присланный Мадонной частный самолет G5, прилетел в Нью-Йорк, зашел к ней домой, сделал свое дело, поехал обратно в аэропорт, прилетел в Лас-Вегас и продолжил играть. Это правдивая история", - добавил он.

При этом, как известно, от Денниса Родмана певице так и не забеременела. Своего первого ребенка - дочь Лурдес - она родила лишь через несколько лет после этого случая. Отцом девочки стал кубинский фитнес-тренер Карлос Леон.

Платила ли Мадонна Леону за это - история умалчивает. Не знает об этом и Родман, но и не исключает такую возможность.

Брэд Питт рассказал, как защитил в свое время Гвинет Пэлтроу от домогательств продюсера Харви Вайнштейна.

защитил в свое время Гвинет Пэлтроу Читайте также на The Lime, как вера Тома Круза разрушила отношения Николь Кидман с их приемными детьми.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.