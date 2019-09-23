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Это их выбор: как вера Тома Круза разрушила отношения Николь Кидман с приемными детьми

В Церкви саентологии Николь Кидман считают персоной нон грата

понедельник, 23 сентября 2019, 12:52
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Николь Кидман считает, что саентология разрушила ее отношения с двумя старшими детьми, усыновленными в браке с Томом Крузом. Издание Daily Mail пишет, что 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла присоединились к религиозному движению приемного отца после того, как брак голливудских звезд распался в 2001 году.

Саентологам запрещается иметь близкие или значимые отношения с людьми, которые находятся вне их веры. Из-за этого Кидман вынуждена была издалека наблюдать, как ее дети взрослеют. Более того, ее не пригласили на свадьбу сына Коннора с невестой Сильвией.

"Сильвию называют "принцессой саентологии", и она является лидером итальянского отделения Церкви саентологии", - пишет Daily Mail.

"Том стоит за этим, а его желание - закон, - сообщил источник RadarOnline еще в марте. - Том позвонил, а Коннор послушался. Коннор боготворит землю, по которой ходит его отец, и никогда его не ослушается. Во-первых, Том никогда бы даже не подумал пригласить Николь на свадьбу Коннора, потому что она считается "подавляющей личностью" в церкви. И, во-вторых, он просто не хочет, чтобы она там была".

В книге экс-члена Церкви саентологии Лии Ремини также говорится, что после развода Николь была названа "подавляющей личностью", и ее детям следовало прекратить с ней близкие отношения. Но Николь Кидман, похоже, удалось установить контакт с дочерью Изабеллой. Девушка занимается производством одежды, и свою модную линию - Белла Кидман Круз - она назвала, не выбрасывая фамилию матери.

52-летняя актриса в последние годы отказывается говорить о религии или семейных связях, но Daily Mail пишет, что она отсутствовала на многих важных событиях в жизни своих детей. Так, в 2015 году ее не было на свадьбе Изабеллы, хотя в этот день она находилась в Лондоне, где проходила церемония.

В интервью журналу Who Кидман признавалась, что несмотря на сложные отношения, она все еще любит своих детей.

"Я очень приватна в этих вопросах. Я должна защищать наши отношения. И я уверена на 150 процентов, что я отдала бы свою жизнь ради детей. Мои дети могут принимать собственные решения. Это их выбор - стать саентологами. А моя задача как матери - любить их", - сказала она.

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