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Елизавете II нравится Меган Маркл: историк рассказал об отношениях в королевской семье

Похоже, жене принца Гарри удалось расположить к себе королеву

понедельник, 23 сентября 2019, 16:01
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Британский историк и телеведущий Дэвид Старки в интервью Daily Mail рассказал, что предубеждения королевы Елизаветы II против Меган Маркл остались в прошлом, и сейчас Ее Величество благоволит к жене принца Гарри. Также он объяснил, почему Гарри мог увлечься американской актрисой.

"Королеве нравится Меган, - утверждает он. - Она сделала ее и Гарри послами в Содружестве наций, а это единственное, что на самом деле волнует королеву".

Старки, чей острый язык принес ему славу самого грубого человека Великобритании, также добавил, что главная проблема Меган Маркл - вера в то, что ее голливудский опыт дает ей право на определенные привилегии.

"Но ее лицемерие точно такое же, как и у любого другого представителя голливудской элиты: все они заявляют о своей экологической чувствительности во время полета на частных самолетах", - сказал историк.

Старки также назвал Меган Маркл "глотком свежего воздуха" в королевской семье.

"Она воплощает собой королевскую модернизацию из-за смешанной расы, из-за того, что американка, актриса, человек без какой-то очевидной религии. Все это было немыслимо 20 лет назад, - сказал он. - Меган ведет себя как знаменитость. Но и Диана вела себя как знаменитость".

"Я всегда говорил, что Диана была странным созданием. Она была дочерью английского графа, но вела себя так, будто родилась в Калифорнии. Я думаю, это вполне может быть одной из причин, которые привлекли Гарри к Меган. Он женат на своей матери!" - заявил историк.

"Многие беззащитные мальчики женятся на своих матерях. Ее влияние на мужа очевидно. Меган очень хорошо играет доминирующую роль жены", - заключил он.

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