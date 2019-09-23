Увидел, что там происходит… Кошевой объяснил, почему Зеленский мечтает съехать с Офиса президента

Интерьер в Офисе президента напоминает сегодня эпоху СССР. Неуютное и громоздкое здание очень давит высокими потолками, поэтому неудивительно, что избранный в этом году президент Украины Владимир Зеленский хочет оттуда съехать.

Об этом в эфире программы ЖВЛ рассказал приятель и коллега Зеленского по "Кварталу 95" Евгений Кошевой. Как отметил комик, оказавшись в Офисе президента, он сам еще раз убедился, что ему там делать нечего.

"Я пришел тогда в офис президента впервые после инаугурации. Я увидел, что там происходит, я имею в виду в коридорах, ковры все… ну СССР. Ну что, я окончательно решил, что мне нечего там делать. Просто буду ходить туда на экскурсии и все", - посмеялся Кошевой.

"Я понимаю, почему он хочет оттуда съехать. Очень давит, когда приходишь, а там эти высокие потолки... это капец", - добавил комик.

На вопрос журналистки, изменились ли как-нибудь отношения Кошевого и Зеленского после инаугурации, комик ответил, что нет: "Я дружу со своим другом, как и до этого дружил. 15 лет не заморачивался, какая должность. Сейчас меньше общаемся, потому что у него и без нас дел хватает", - подчеркнул Кошевой.

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