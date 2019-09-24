Антонио Бандерас сравнил свою девушку с бывшей женой Мелани Гриффит

Антонио Бандерас рассказал, чем его привлекает нынешняя подруга Николь Кимпел, и ненароком сравнил его с бывшей супругой, 62-летней Мелани Гриффит.

Издание Daily Mail пишет, что 39-летняя Кимпел работает инвестиционным банкиром и говорит на пяти языках. Но, по словам 59-летнего актера, в ней его прежде всего привлекает не потрясающая внешность или успешная карьера, а спокойный и уравновешенный характер.

Напомним, что с 1996 по 2014 год Бандерас был женат на голливудской актрисе Мелани Гриффит, известной своим взрывным характером, проблемами с алкоголем и наркотиками.

"Николь очень сдержанная женщина, очень спокойная, очень рациональная. Ее почти ничего не беспокоит, - сказал Бандерас. - Думаю, я не так хорошо ладил бы с ней в другое время моей жизни, когда всплески Мелани все еще опьяняли, и меня очень привлекал весь этот мир".

Антонио Бандерас встречается с Николь Кимпел уже 5 лет. Вскоре после развода с Гриффит актер почти перестал сниматься в голливудских фильмах. Его последней серьезной работой стал фильм Педро Альмодовара "Боль и слава", в котором Бандерас играет стареющего испанского режиссера, чей персонаж частично списан с самого Альмодовара. За роль Сальвадора Майло Бандерас получил награду Каннского кинофестиваля-2019.

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