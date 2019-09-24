Деми Мур рассказала, как в 15 лет ее изнасиловал пожилой мужчина

В откровенном интервью на телешоу "Good Morning America" Деми Мур рассказала, что в возрасте 15 лет в собственном доме она стала жертвой изнасилования. Преступник утверждал, что заплатил ее матери 500 долларов, пишет The Guardian.

56-летняя голливудская звезда сделала шокирующее заявление, обсуждая публикацию ее мемуаров "Наизнанку" ("Inside Out"). Актриса рассказала, что вернувшись домой, обнаружила в квартире пожилого знакомого своей матери. Изнасиловав девочку, преступник сказал, что сделал это по согласию ее матери.

В книге Деми Мур пишет: "Это было изнасилование. И разрушительное предательство, раскрытое жестоким вопросом этого человека: "Каково быть шлюхой собственной матери за 500 долларов?"

Мур признается, что ее мать была алкоголичкой и в подростковом возрасте водила ее в бары, чтобы мужчины их заметили. Она умерла в 1998 году.

На вопрос, верит ли она мужчине, Мур ответила: "Думаю, в глубине души - нет. Я не думаю, что это была простая сделка. Но она все же его впустила и навредила мне".

Деми Мур была одной из самых успешных актрис 1990-х благодаря главным ролям в фильмах "Призрак" и "Непристойное предложение". Она посвятила книгу мемуаров матери, а также трем дочерям от бывшего мужа Брюса Уиллиса.

Актриса вспоминает, что первая попытка самоубийства ее матери произошла, когда ей было 12 лет. Именно ее вмешательство спасло женщине жизнь.

"Я помню, как использовала свои пальцы, маленькие детские пальцы, чтобы достать изо рта матери таблетки, которые она пыталась проглотить", - пишет Мур в книге.

В студии "Good Morning America" она сказала, что позже подобное происходило много-много раз: "Мое детство закончилось. Это был переломный момент".

В книге Мур пишет о своих собственных попытках справиться с пагубными зависимостями: в середине 1980-х актриса прошла реабилитацию от алкоголизма и наркомании, но в 2012 году ее жизнь снова начала распадаться после развода с Эштоном Катчером.

"Мои дети перестали разговаривать со мной, и я весила 46 килограмм, - вспоминает звезда. - Основной вопрос, который возник передо мной: как я сюда попала? Я ослепла, я потеряла себя".

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